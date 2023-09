La vegetazione invade la carreggiata, pericolo in via Po [FOTO]

In via Po, più precisamente all'incrocio con via Aldo Moro, un nostro lettore ci segnala la presenza di una piantagione di canne lungo la massicciata della ferrovia: il verde incolto si protende invadendo la carreggiata e costituendo, pertanto, un impedimento e un pericolo per la circolazione dei veicoli. Si chiede pertanto a chi di dovere di provvedere al taglio al fine di poter ripristinare una situazione di sicurezza.

Come si può vedere dalle fotografie che il cittadino ci ha inviato, la vegetazione è particolarmente folta, e ciò di conseguenza rappresenta un problema. La presenza delle erbacce, infatti, può anche alimentare la presenza di roditori e insetti, diventando pertanto un rifugio per animali indesiderati come serpenti, topi e zanzare, che sono un pericolo per la salute umana.

Inoltre può ostacolare la circolazione dell'aria e della luce solare, favorendo la crescita di muffe e funghi, che possono causare allergie e altri problemi respiratori. Infine l'erba alta può rendere difficile la camminata, senza contare che conferisce un aspetto trascurato, creando un impatto visivo negativo. Si rende dunque necessario, in via Po, uno sfalcio immediato con la contestuale pulizia dell'area.