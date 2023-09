VIDEO | Schiamazzi in via Piave, un residente: "Nonostante le telefonate nessuno interviene"

Questa problematica va avanti ormai da diversi anni e non sembra riuscire a trovare una soluzione: in altre parole, chi ha la "colpa" di vivere in quell'area deve arrangiarsi e sopportare il rumore

Un nostro lettore ci ha inviato un nuovo video per denunciare gli effetti negativi che la movida del centro ha sui residenti di via Piave, con un vociare continuo fino a tarda notte. Questa problematica va avanti ormai da diversi anni e non sembra riuscire a trovare una soluzione: in altre parole, chi ha la "colpa" di vivere in quell'area deve arrangiarsi e sopportare il rumore. Alla faccia dei sacrifici fatti per acquistare una casa nella zona, ovviamente quando piazza Muzii e dintorni avevano ben altro aspetto ed erano sinonimo di tranquillità.

Ecco le parole del cittadino: "I rumori molesti della movida non sono causati dal "rumore antropico della gente che passeggia", come vorrebbero dare a intendere i commercianti del food & beverage, bensì sono gli schiamazzi degli avventori delle varie cicchetterie a un euro". Nel filmato girato dall'uomo si vedono alcune persone che "si erano appena alzate dai tavoli" di uno dei locali della zona "dove avevano fatto il pieno di alcool". E, nonostante le telefonate di molti residenti, nessuno interviene per far finire questo caos.

Più volte, a proposito della zona di piazza Muzii e dintorni, il comitato «Tranquillamente Battisti», con il suo portavoce Federico Di Filippo, ha denunciato rumori molesti, atti vandalici e scarsa educazione da parte degli avventori. Il problema si concentrerebbe soprattutto tra mezzanotte e le 4 del mattino: queste, infatti, vengono ritenute le ore più "calde" per quanto riguarda la possibilità che si verifichino episodi spiacevoli.