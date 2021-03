Un cittadino: "Assurdi e fortissimi rumori notturni, è ora di finirla!"

All’altezza di via Misticoni, all'angolo con via degli Equi, "ogni santa notte sono in atto lavori che ancora non so di che tipo siano e, soprattutto, quando finiranno! Ma tutto questo è ancora più assurdo perché, durante le ore diurne, spesso non si sentono". È la denuncia di un cittadino, che ci ha inviato al riguardo anche un filmato.

"Nelle ore notturne - spiega - quello che sentite nel video per 15 secondi io lo sento per tutta la notte. Ma è possibile una cosa del genere? Vi prego, se potete fate qualcosa, ma soprattutto se è possibile sapere cosa stanno facendo e per quanto tempo andranno avanti!", conclude l'uomo.