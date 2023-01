Messo in sicurezza un tombino in via D’Annunzio: il marciapiede intorno era dissestato [FOTO]

Dopo la segnalazione di due giorni fa è stato messo in sicurezza un tombino in via D’Annunzio, all'altezza del numero civico 73/2, che da diversi mesi versava in una condizione di potenziale pericolo per i pedoni. La denuncia, rilanciata da IlPescara.it, era arrivata da un cittadino. L'uomo, fotografia alla mano, aveva sottolineato che una parte del marciapiede situata attorno al tombino era dissestata.

Pertanto si poteva anche inciampare, facendosi seriamente male. Di conseguenza era stato chiesto al Comune un intervento celere per scongiurare ogni rischio, riparando la betonella rotta. E nella giornata di oggi, 3 gennaio, gli operai di palazzo di città sono entrati in azione coprendo con del cemento fresco la pavimentazione saltata in un paio di punti e ponendovi poi sopra una transenna che, appena le condizioni lo consentiranno, verrà rimossa.