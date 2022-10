Rifiuti abbandonati in via Villetta Barrea: "Qui c'è il degrado assoluto" [FOTO]

Un nostro lettore ci scrive per segnalare che in via Villetta Barrea "non è la prima volta che, accanto a un condominio, vengono buttati rifiuti ingombranti: una cosa vergognosa. Qui c'è il degrado assoluto". A tale proposito va sottolineato che la società Ambiente Spa mette a disposizione un apposito servizio di raccolta del pattume ingombrante, proprio al fine di evitare il suo conferimento selvaggio e indiscriminato.

Per concordare il ritiro dell'immondizia bisogna telefonare allo 085/4308284 e fissare un appuntamento, che consiste nell'indicare una serata in cui lasciare l'ingombrante direttamente davanti al proprio numero civico, apponendovi sopra un codice identificativo che verrà fornito all'utente dalla società. Tutto ciò avverrà in considerazione del fatto che prossimamente verranno tolti dalle strade i tradizionali cassonetti, per puntare esclusivamente sul "porta a porta".