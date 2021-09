Rifiuti sul marciapiede in via Teramo: "Una cosa veramente vergognosa" [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci che l'immondizia viene lasciata sul marciapiede, accanto ai cassonetti. È facile, di conseguenza, immaginare quale situazione di degrado e sporcizia si venga a determinare

/ Via Teramo

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci che in via Teramo ci sono rifiuti di vario tipo che vengono lasciati sul marciapiede, accanto ai cassonetti dell'immondizia. È facile, di conseguenza, immaginare quale situazione di degrado e sporcizia si venga a determinare.

A corredo di questa denuncia, il cittadino ci ha inviato anche una fotografia, affermando: "Questo è quello che si vede in via Teramo, proprio davanti alle attività commerciali e a due passi dal centro di Pescara. È una cosa veramente vergognosa. Mi auguro che chi di dovere intervenga il prima possibile per ripristinare un minimo di decoro".