Rifiuti per terra vicino a via Fonte Romana, l'inciviltà continua [FOTO]

Ancora rifiuti abbandonati per terra a Pescara. Questa volta la segnalazione del nostro lettore riguarda la stradina che dal ponte Capacchietti sbocca su via Fonte Romana: "Una cosa vergognosa", la definisce il cittadino. Come si vede infatti dalla fotografia, il cestino dell'immondizia è ormai stracolmo, e così qualcuno ha pensato bene di posizionare i sacchetti della spazzatura ai piedi dello stesso, anziché conferirli in un cassonetto.

Di fronte a simili situazioni, c'è ben poco da fare. È infatti indubbio l'impegno degli operatori della società Ambiente Spa per tenere pulita la nostra città, ma al contempo diventa davvero molto difficile combattere contro l'inciviltà di tutti quegli individui che lasciano il pattume per strada nel menefreghismo e nella maleducazione più totale.