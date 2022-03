Rifiuti buttati davanti all'ingresso del pronto soccorso [FOTO]

Rifiuti abbandonati come se nulla fosse proprio davanti all'entrata del pronto soccorso di Pescara. La segnalazione viene da un nostro lettore, che ci invia al riguardo anche un'eloquente fotografia, in cui si vede chiaramente un grosso sacco dell'immondizia mentre giace al ridosso del marciapiede, a pochi metri di distanza dal cartello d'ingresso della struttura sanitaria dell'ospedale. Queste le parole del cittadino:

"Non è la prima volta che la mattina vengono i proprietari dei due chioschi che si trovano vicino all'ingresso del nuovo pronto soccorso e, dietro alle loro attività dove è situato l'ingresso dei parcheggi a pagamento, trovano sacchi o altri rifiuti che sono stati buttati lì vicino. Una cosa davvero vergognosa".

L'impegno della Attiva per tenere pulita la città è indubbio, ma è difficile combattere contro la maleducazione di molte persone che non conferiscono il pattume nella maniera corretta, lasciandolo addirittura per terra con assoluta "nonchalance". Ancora più grave è il fatto che tutto ciò avvenga nei pressi di un luogo come il pronto soccorso, dove a maggior ragione è importante mantenere una decorosa situazione igienica. Si chiede pertanto, a chi di dovere, di intervenire il prima possibile per risolvere la questione.