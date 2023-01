Anno nuovo, inciviltà vecchia: ancora rifiuti ingombranti in via Po [FOTO]

Continua il degrado in via Po, con rifiuti ingombranti di ogni tipo abbandonati lungo il marciapiede. E con l'anno nuovo le cose non sono cambiate, anzi. Un lettore, infatti, ci fa sapere che "dopo l'ultimo scarico del 23 dicembre, con una puntualità disarmante, i nostri affezionati scaricatori di mobilia varia (poltrone, materassi, frigoriferi etc.) sono tornati a disfarsene qui. È ormai acclarato: via Po, per costoro, è la succursale della discarica di via Raiale! Oltretutto l'occupazione del marciapiede costituisce un pericolo per i pedoni, costretti a dirottare sulla sede stradale, e il vento stanotte ha spinto un materasso sulla carreggiata creando serio pericolo per la circolazione. Fino a quando dovremo sopportare questi atti di inciviltà?".

Anche a novembre si erano verificati simili disagi. Si chiede al Comune di installare una telecamera con fototrappola al fine di individuare questi "trogloditi", come li ha sempre definiti il sindaco Carlo Masci. In via Po viene lasciato un po' di tutto, tra divani, poltrone, materassi e tanto altro ancora. Il cittadino spiega che questo è "un metodo sistematico e professionale utilizzato da soggetti che effettuano il servizio (a pagamento) di ritiro mobilio vecchio dalle case delle persone e che poi, invece di conferire a discarica, se ne sbarazzano scaricandoli direttamente sui marciapiedi e a bordo strada".