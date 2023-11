La denuncia di un lettore: "Rifiuti e musica fino a tarda notte dopo una festa di Halloween a Fontanelle" [VIDEO]

Musica ad alto volume fino a tarda notte e rifiuti abbandonati in strada. Un nostro lettore ci ha segnalato quanto accaduto la notte del 31 ottobre in occasione dei festeggiamenti per Halloween:

"Al Danfer ex centro vaccinale di Fontanelle è stata organizzata una festa privata; premesso che la struttura non è insonorizzata e perciò fino alle 4 del mattino i residenti sono rimasti svegli, decine di persone vagavano ubriache e con bottiglie di alcool in mano, dando sfogo a tutta l'inciviltà hanno reso il quartiere una discarica a cielo aperto. Il Comune deve intervenire per ripulire tutto con solerzia addebitando i costi all'organizzazione."