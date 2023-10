Un lettore: "Rifiuti ovunque nell'area verde di via Passo della Portella" [FOTO]

Un nostro lettore denuncia che nell'area verde di via Passo della Portella ci sono "rifiuti mai ritirati da tre settimane. La situazione è disgustosa e c'è anche un'insopportabile puzza di feci ovunque. Si richiede pertanto, a chi di dovere, un'immediata pulizia del parco". Non è la prima volta che l'uomo si lamenta per il mancato decoro nella zona, che versa "in uno stato di degrado assoluto".

Alcuni mesi fa gli operai hanno rimosso una rete "gettandola nel parco stesso, e inoltre hanno lasciato i pali sospesi", aveva sottolineato il cittadino, evidenziando altresì la presenza di ruggine, "molto pericolosa per bambini e anziani che camminano lì". Non solo: l'erba è alta e l'immondizia fuoriesce dai cassonetti e dai cestini. "Uno schifo assoluto, indegno di questa città", conclude il lettore.