L'appello di un cittadino per via Enzo Ferrari: "Vanno rifatte urgentemente le strisce pedonali all'altezza di via Aremogna"

Un nostro lettore ci ha scritto per lanciare un appello relativo alla mancanza di sicurezza per i pedoni in via Enzo Ferrari:

"Buongiorno, vi scrivo per segnalarle il fatto che su via Enzo Ferrari, all'altezza con via Aremogna, mancano le strisce pedonali. Oramai non vi è nulla. In allegato avete la foto, pubblicatela gentilmente. Siamo li dove vi è l'isoletta d'attraversamento; le auto corrono, ogni giorno si rischia la vita e li vicino vi è la scuola Acerbo, con tanti ragazzi. Io personalmente aiuto gli anziani ad attraversare, ma non posso sempre Se dovesse scapparci il morto o il ferito io mostrerò a tutti le numerose segnalazioni fatte nelle ultime settimane, perchè è assurdo che nessuno faccia nulla. Chiedo il, vostro supporto"