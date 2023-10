Tre incidenti in una settimana all'incrocio tra via Aremogna e via Arapietra: la denuncia di una residente [FOTO]

Diversi gli incidenti che si registrerebbero all'incrocio tra via Arapietra e via Aremogna. A segnalarlo una residente che si è rivolta a IlPescara per chiedere interventi che, lamenta, non sembrano esservi mai stati. Tre scontri sarebbero avvenuti solo in una settimana e cioè, riferisce la donna, il 3, il 4 e l'8 ottobre.

Una situazione caotica, denuncia, dove oltre agli incidenti sarebbero "continui i transiti in senso opposto su via Aremogna che è a senso unico". Insomma troppi quelli che la imboccherebbero contromano causando magari anche proprio i sinistri.

La donna fa sapere di aver più volte segnalato il problema a chi di dovere, ma fino ad ora nessun intervento di messa in sicurezza sarebbe stato fatto e neanche tentato. La donna si rivolge dunque alla polizia locale, ma anche all'amministrazione perché anche questo incrocio che non è in centro, ma che è comunque molto trafficato, sia preso in considerazione tra quelli dove intervenire per garantire il transito in sicurezza. Non la prima segnalazione che arriva al nostro giornale su strade dove si chiede di installare sistemi tali da evitare il ripetersi di incidenti.