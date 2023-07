Problemi per la raccolta differenziata in Strada del Palazzo: "Rifiuti non ritirati"

Gallery





Un cittadino ci informa che in Strada del Palazzo "da mercoledì scorso, giorno previsto per il ritiro porta a porta della plastica, non sono stati ritirati gli appositi rifiuti raccolti sotto le abitazioni. La via è così invasa da buste e contenitori che giacciono per terra, creando rischi per la viabilità oltre a presentare una scena indecorosa per la nostra città".

I residenti fanno sapere di aver "più volte segnalato il disservizio ad Ambiente Spa senza però ricevere alcun tipo di risposta. Chiediamo l'intervento del sindaco in difesa di tutti noi cittadini che paghiamo la Tari".