La denuncia di un lettore: "Il quartiere città satellite è in completo stato di abbandono" [FOTO]

Riportiamo qui di seguito la denuncia di un lettore, che lamenta il "completo stato di abbandono" della cosiddetta città satellite:

"Buongiorno, potete pubblicare queste fotografie che sono del quartiere città satellite e, precisamente, via Pietro Nenni, visto che i politici fanno vedere solo foto del centro di Pescara? Le foglie cadute dagli alberi non vengono spazzate e, in generale, la periferia è dimenticata dal Comune già da parecchio tempo. Speriamo che la situazione possa cambiare presto".