Perdita d'acqua in Strada Colle Pineta: "È così da prima di Ferragosto" [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare "l'ennesima perdita d'acqua in via Colle Pineta, di fronte alla scuola elementare", segnalando che il disservizio in questione è iniziato poco prima di Ferragosto, per la precisione domenica 14.

"È imperdonabile che in un simile periodo di siccità, con la necessità di razionare l'erogazione idrica, ci siano situazioni come questa", precisa il cittadino. "L'acqua è un bene prezioso e, pertanto, non può essere sprecata in questa maniera: è un peccato buttare tutta quest'acqua dalla mattina alla sera".

Il vice sindaco Gianni Santilli, interpellato da IlPescara.it, fa sapere che si interverrà molto presto per risolvere il problema: "Ho provveduto immediatamente a sollecitare l'Aca, che di solito alle nostre segnalazioni è molto solerte", dichiara al riguardo Santilli.