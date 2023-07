Perdita d'acqua nel parco dei teatri Flaiano e d'Annunzio dopo il furto di uno degli irrigatori [VIDEO]

Perdita d'acqua nel parco dei teatri Flaiano-d'Annunzio lungo la riviera di Porta Nuova come segnala un cittadino di passaggio la notte scorsa nella vicina pista ciclabile.

Il problema, come mostra il video girato dal ciclista, si genera quando entra in funzione il sistema di irrigazione.

Evidente la fuoriscita di acqua che invece di innaffiare il prato viene sprecato finendo sul marciapiede.

Interpellato sulla questione il vicesindaco e assessore ai Parchi, Gianni Santilli, fa sapere che a provocare quella perdita di acqua è stato il furto di uno degli irrigatori. Adesso il tubo è stato chiuso e nella giornata di martedì 18 luglio si provvederà alla sostituzione.