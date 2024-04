Da quasi un anno emerge acqua dall'asfalto in via Conte di Ruvo [FOTO]

Via Conte di Ruvo · Portanuova

Da quasi un anno ormai l'acqua emerge dall'asfalto in via Conte di Ruvo nella zona di Porta Nuova a Pescara.

La perdita è localizzata alla fine della strada quasi all'incrocio con via Orazio.

Chi vive e lavora da quelle parti dice di aver segnalato più volte la problematica ma senza che nessuno sia mai intervenuto.

La questione andrebbe avanti dallo scorso primo giugno poco dopo il rifacimento dell'asfalto per il passaggio del Giro d'Italia.