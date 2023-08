"I pennelli della riviera sud sono pericolosi", l'allarme dell'ex consigliere di circoscrizione Taraborrelli

Non usa mezze parole l'ex consigliere della circoscrizione Porta Nuova Antonio Taraborrelli, definendo "vergognoso" lo stato in cui versano i pennelli della riviera sud, cioè gli scogli situati vicino alla spiaggia (e a due passi dagli ombrelloni) in un punto adiacente allo stabilimento balneare dei vigili del fuoco.

Taraborrelli infatti fa notare che, mentre per altre situazioni simili sempre lungo la riviera sud si è provveduto a garantire la sicurezza con appositi passaggi pedonali, la stessa cosa non è avvenuta in questa area: "Qui ci si deve arrampicare in mezzo a queste rocce pericolosissime. In alternativa, non si può fare altro che aggirarle. Sarebbe invece opportuno far realizzare una passerella di legno o anche un semplice riporto di sabbia, che risulterebbe a costo zero. In quest'ultimo caso potrebbero occuparsene persino gli stabilimenti balneari limitrofi".

Tale problematica, spiega l'ex consigliere di circoscrizione, "va avanti da 20 anni: mi era stato promesso un interessamento dall'onorevole Guerino Testa, ma ad oggi non è ancora successo niente. Io mi appello sempre al principio di precauzione e prevenzione, in base al quale bisognerebbe appunto cercare di scongiurare ogni rischio, aprendo un varco in mezzo agli scogli per facilitare il passaggio alle persone".