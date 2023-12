"Stai qui da una settimana, lascia il parcheggio anche agli altri": la protesta in via Fabrizi

Un singolare foglio "di protesta" apposto sul parabrezza di un'auto in via Nicola Fabrizi, dunque in pieno centro cittadino, apre un piccolo "dibattito" sull'opportunità o meno di posteggiare la propria auto in strada per lunghi periodi. Il messaggio, infatti, riporta queste testuali parole:

"Ribadiamo che non è un parcheggio privato dove sostare una settimana. Lasciare la fruibilità a tutti".

Dalla parola "ribadiamo" si intuisce che evidentemente già in passato era stata fatta notare, al proprietario della macchina, la sua abitudine di lasciare il veicolo nello stesso punto per un tempo prolungato, ritenuto con ogni probabilità eccessivo.

Se da un lato è vero che la legge non vieta di occupare un parcheggio per una settimana o anche più, purché la vettura sia in regola (immatricolata, assicurata, meccanicamente funzionante etc.), dall'altro lato va in effetti riconosciuto che bisognerebbe cercare di garantire una certa turnazione nella sosta, così da agevolare anche gli altri. Chissà come si concluderà questa bizzarra vicenda.