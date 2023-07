Mercato di via dei Bastioni: "Sul marciapiede di fronte al parcheggio per disabili non c'è uno scivolo"

Un nostro lettore questa mattina ha notato che nel parcheggio riservato ai disabili davanti al mercato coperto di Porta Nuova, in via dei Bastioni, "il marciapiede manca dello scivolo di fronte. Una carrozzella come fa a transitare? Dovrebbe fare un giro lungo per poter entrare nel mercato". Di conseguenza, il cittadino chiede a chi di dovere di intervenire per eliminare questo disagio di cui potrebbero soffrire le persone con difficoltà di deambulazione.

Il fatto che un posto auto per disabili non sia stato fornito di un accesso adeguato al marciapiede "è chiaramente un'infrastruttura non inclusiva - aggiunge il lettore - Bisognerebbe invece creare un ambiente accessibile a tutti, con l'installazione di scivoli o rampe per consentire a chiunque di raggiungere il marciapiede in modo agevole e sicuro. L'accessibilità è un diritto fondamentale per tutti, e fornire infrastrutture adeguate è un passo essenziale verso una società più inclusiva e rispettosa delle esigenze di ogni individuo".

La consigliera comunale Zaira Zamparelli, interpellata da IlPescara.it, fa sapere che andrà personalmente a verificare se sul posto sono presenti gli scivoli per disabili e dove, eventualmente, siano stati realizzati, visto che la zona è stata recentemente oggetto di interventi di riqualificazione.