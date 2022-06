Panchina piena di rifiuti sulla strada parco: "Ecco un esempio di grande civiltà" [FOTO]

Dopo la movida del fine settimana non è infrequente trovare un "esempio di grande civiltà lungo la strada parco di Pescara, sul lato nord". È ciò che fa ironicamente notare un nostro lettore, inviandoci la fotografia di una panchina ricoperta di rifiuti di ogni tipo, in particolar modo bottiglie, a testimoniare la "serata alcolica" che alcune persone hanno pensato bene di trascorrere.

Troppa fatica, infatti, preoccuparsi di conferire questa spazzatura in un cestino lì vicino. È molto più facile abbandonare tutto lì, come se nulla fosse. Tanto ci pensano poi gli operai di Ambiente Spa. L'educazione e il rispetto per la cosa pubblica possono attendere.