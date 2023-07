Sulla strada parco si parcheggia fino alle 19, la richiesta: "Perché non estendere l'orario?"

Un nostro lettore ci scrive per segnalare che lo scorso weekend ha usufruito del parcheggio lungo la strada parco, e pertanto voleva riportare la propria esperienza.

"Il servizio è comodo", afferma l'uomo, "tuttavia termina alle ore 19, quando molte persone sono ancora in spiaggia. Lasciare l’auto oltre tale ora può comportare una multa. Infatti, domenica scorsa alle ore 22:30, davanti al parco Sabucchi, ho visto i vigili urbani mentre stavano multando alcune auto che erano ancora lì in sosta".

Secondo il cittadino "sarebbe auspicabile estendere la durata del servizio oltre le 19, almeno per l’uscita, per consentire alle persone anche di cenare nei numerosi ristoranti degli stabilimenti balneari o magari di godersi il tramonto in spiaggia. Si potrebbe pensare di transennare l’ingresso al parcheggio dalle ore 19 ma non l’uscita, dando così la possibilità di uscire dal parcheggio più tardi".