Nuova perdita d'acqua in Strada Colle Pineta dopo la precedente riparazione [FOTO]

Un nostro lettore denuncia nuovamente la presenza di una perdita d'acqua in zona Colle Pineta, all'altezza del plesso scolastico di Strada Colle Pineta, precisando che si tratta della "stessa perdita riparata alcuni giorni fa dall'Aca". Dopo la prima segnalazione, infatti, il vice sindaco Gianni Santilli, interpellato da IlPescara.it, aveva fatto sapere che l'azienda acquedottistica sarebbe intervenuta molto presto per risolvere il problema. E così, effettivamente, era stato.

Oa però il problema si sta ripresentando, e nello stesso punto di prima, ossia di fronte alla scuola elementare. Il disservizio in questione, secondo quanto ci viene riferito dal cittadino, sarebbe iniziato poco prima di Ferragosto, per la precisione domenica 14. "È imperdonabile che in un simile periodo di siccità, con la necessità di razionare l'erogazione idrica, ci siano situazioni come questa", conclude sconsolato l'uomo.