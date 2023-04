Paga una multa da 47 euro a Montesilvano ma riceve un altro verbale da 227 euro per non aver comunicato il conducente durante l'infrazione

Un nostro lettore ci ha segnalato di aver ricevuto una multa dal comando della polizia locale di Montesilvano riguardante un'infrazione fatta qualche settimana prima ad un incrocio:

"Scrivo alla vostra redazione per segnalare quella che, secondo me, è una ingiustizia subita da parte del comando di Polizia del Comune di Montesilvano. In data 08/11/2022 ricevo un "verbale di contestazione di violazione del codice della strada" per una infrazione fatta qualche settimana prima in uno degli incroci. Dopo aver constatato che le foto della mia auto erano "perfettamente a fuoco", mi sono prodigato a bonificare l'importo di 47,40 europer evitare inutili sovrattasse.

Il 13 Aprile 2023, ho ricevuto un nuovo "verbale" di 221,70 euro (se pagato entro 5 gg) che, con mia enorme sorpresa, scopro essere collegato alla precedente multa. Nel primo pomeriggio mi sono recato al comando di Polizia per avere chiarimenti in merito. La spiegazione è stata che essendoci anche la decurtazione di 3 punti dalla patente, avrei dovuto inviare la segnalazione dell'autista del mezzo anche nel caso in cui fossi stato io alla guida. Allora domando, non era sufficiente decurtare i punti dalla mia patente (sono proprietario, in vita, pago le tasse e le multe) invece di aggiungere penali di 5 volte superiori alla multa originale? Il Comune ha forse bisogno di reintegrare le casse? Ho fatto anche notare alla vigilessa dello sportello che sul primo verbale c'era "l'invito a dichiarare il nominativo del guidatore", non l'obbligo. Chiaramente, da cittadino onesto, provvederò al pagamento di quanto addebitatomi ma spero che questa mia segnalazione possa essere utile per evitare problemi ad altri cittadini"

Il comandante della polizia locale di Montesilvano, Nicolino Casale, da noi contattato in merito alla vicenda sollevata da un cittadino ci ha spiegato che, come previsto dall'attuale legge e dalle norme in vigore, vi è l'obbligo di fornire le generalità della persona che guida un veicolo durante un'infrazione accertata dalle forze dell'ordine che prevede la decurtazione dei punti dalla patente. Non vi è infatti una procedura che prevede il decurtamento automatico dei punti dalla patente del proprietario del veicolo anche se non vi è alcuna comunicazione.

"La comunicazione del conducente per le infrazioni stradali è sempre obbligatoria se è prevista la decurtazione di punti: infatti con il primo verbale ricevuto dall'automobilista vi era sicuramente allegato anche l'apposito modulo da compilare ed inviare dove si chiedono i dati del conducente del veicolo al quale si contesta l'infrazione. In caso contrario, scatta la sanzione accessoria come previsto dal codice della strada. In ogni caso, anche in assenza o smarrimento di un modulo cartaceo, nel verbale è richiesto di indicare il conducente e dunque la procedura dev'essere completata recandosi nel comando della polizia locale entro i termini temporali stabiliti".