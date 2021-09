Motorino elettrico in sharing parcheggiato sul posto per disabili: "Incivili"

/ Via Vasto

Ieri pomeriggio un motorino in sharing è stato lasciato in un posto riservato ai disabili, nonostante sul lato opposto della strada fossero presenti appositi parcheggi per moto e motorini.

Il fatto è accaduto in viale Vittoria Colonna. La segnalazione ci giunge da un nostro lettore, che intende così denunciare un atteggiamento incivile assolutamente deprecabile.