Monopattini abbandonati sotto la pensilina degli autobus in via Falcone e Borsellino [FOTO]

Monopattini in sosta selvaggia: accade in via Falcone e Borsellino. La segnalazione viene da un nostro lettore, che scrive: "Il monopattino è un mezzo pratico, oggi si definirebbe "smart", ma lo sono di meno gli utenti che pensano di essere furbi lasciando questi mezzi in posti inopportuni, creando a volte disagi e scocciature, come nella foto allegata, dentro la fermata dell'autobus proprio sotto la pensilina, oppure sui marciapiedi etc. Speriamo che con il decreto del ministero dei trasporti finisca questa moda".

Come ricordato infatti dal ministro Matteo Salvini, "arriverà presto in Parlamento il nuovo Codice della Strada, con casco, targa e assicurazione obbligatoria per monopattini elettrici". Tornando a via Falcone e Borsellino, i monopattini abbandonati in questa maniera possono creare intralcio per le persone con difficoltà di deambulazione. Si tratta di una cattiva usanza che adesso è "peggiorata" con l'arrivo della stagione estiva, in cui tradizionalmente aumenta l'uso dei monopattini.

Cattive abitudini dure a morire

Non è la prima volta che ci troviamo a parlare della cattiva abitudine di mettere questi veicoli in punti non adatti perché generano disagio a chi non può spostarli autonomamente. Di fatto, alcuni fruitori dei monopattini elettrici sono soliti posizionarli, dopo l'utilizzo, un po' dove capita, senza preoccuparsi dell'eventuale disturbo arrecato agli altri cittadini. Ma la domanda è: si può risalire a chi li ha utilizzati? Magari, infatti, si potrebbe multare chi non ne fa un uso corretto, così la prossima volta ci penserebbe meglio prima di comportarsi così.

In altre occasioni i monopattini sono stati parcheggiati davanti a uno scivolo per disabili e persone con carrozzine: "Penso che il monopattino sia un mezzo di trasporto pratico ed economico se viene adoperato in maniera intelligente. Quando invece lo si usa in maniera sconsiderata succede quello che non dovrebbe accadere. Spesso mi tocca assistere a scene simili. Peccato che, per colpa di pochi, un'innovazione tecnologica come questa sarà additata a mezzo per teppisti", dice un altro cittadino.