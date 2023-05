Meduse morte sulla spiaggia [FOTO]

Gallery



Un nostro lettore ci segnala che questa mattina, passeggiando sulla spiaggia di Pescara lungo la battigia della riviera nord, era possibile vedere numerose carcasse di meduse. Le meduse sono organismi marini e la loro presenza sulle spiagge può essere comune in alcune aree, comprese quelle della nostra città. Possono essere portate a riva dalle correnti marine o possono essere state uccise da fattori come l'inquinamento o i cambiamenti nelle condizioni ambientali.

Quando si trova una medusa morta sulla spiaggia, è importante fare attenzione e non toccarla direttamente, in quanto alcune specie possono ancora avere tentacoli velenosi anche dopo la morte. Le spiagge spesso vengono pulite dalle autorità locali o da organizzazioni ambientali che si occupano di mantenere l'ambiente costiero in buone condizioni. Se si nota la presenza di numerose meduse morte o si nutrono preoccupazioni riguardo a questo fenomeno, bisogna allertare le autorità competenti o gli enti locali responsabili della gestione delle spiagge.