Marciapiedi pericolosi e asfalto sconnesso in via Tibullo e via dei Petruzi: "Tante segnalazioni, ma nessun intervento" [FOTO]

Marciapiedi sconnessi con buche pericolose e asfalto altrettanto malmesso: in via Tibullo i problemi sarebbero tanti con la limitrofa via dei Petruzi dove da oltre due mesi campeggerebbe il segnale di lavori in corso su un tombino sconnesso senza che il problema sia mai stato risolto.

A denunciarlo un cittadino che chiede all'amministrazione, visti gli interventi che si stanno facendo sulle strade cittadine, quando si accorgerà anche delle necessità di questa parte di Porta Nuova dove a creare problemi, spiega, sarebbero anche gli alberi “che hanno raggiunto ormai il quarto piano dei palazzi e che non sono mai stati potati e curati: alla prima folata di vento i rami cadono su strada e marciapiedi”.

Un percorso a ostacoli per chi si muove a piedi con in particolare in via Tibullo un tombino con un grosso buco accanto che per i pedoni può rappresentare un vero pericolo: basta finirci con un piede sopra per ritrovarsi a terra. Cosa che sarebbe un rischio per chiunque, ma ancor più per gli anziani. “Si trova davanti al civico 38 e nonostante le tante segnalazioni nessuno è venuto a sistemarlo”, spiega.

Non diversa la situazione di quello di via dei Petruzi che seppur segnalato e da due mesi, ribadisce, non sarebbe stato mai oggetto di intervento. Il cittadino lamenta come, in realtà, su via Tibullo i problemi siano dunque molteplici viste le condizioni in cui versano sia i marciapiedi che l'asfalto e tante sarebbero state anche le richieste di intervento. “Vorrei sapere – conclude – quando l'amministrazione si deciderà a intervenire anche qui” sia per ragioni di sicurezza, ribadisce, che di decoro.