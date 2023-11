Marciapiede rotto in via Arapietra: "È un pericolo per i pedoni"

Un nostro lettore ci segnala la presenza di un marciapiede rotto in via Arapietra, che rappresenta un pericolo perché comporta "un rischio di cadute per tutte le persone che vi passano sopra. Questa situazione è presente da mesi, ormai, e si richiede dunque un'immediata manutenzione", ci fa sapere il cittadino, ricordando che un marciapiede danneggiato può creare dislivelli, crepe o buche che possono far inciampare o scivolare le persone anziane, i bambini o chiunque abbia difficoltà a mantenere l'equilibrio. Tra l'altro, come si vede dalle foto che pubblichiamo, è stato danneggiato anche il percorso riservato agli ipovedenti.

Chi cade a causa di un marciapiede rotto potrebbe subire lesioni fisiche come graffi, lividi, distorsioni, fratture o lesioni più gravi alla testa o alle articolazioni. Inoltre un marciapiede danneggiato può rappresentare un ostacolo anche per disabili che si spostano su sedia a rotelle, rendendo difficile o addirittura impossibile il loro transito. Ricordiamo infine che, se un pedone si fa male a causa di un marciapiede rotto, l'autorità responsabile della manutenzione potrebbe essere considerata colpevole e quindi essere oggetto di richieste di risarcimento danni o azioni legali.