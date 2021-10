Rifacimento dell'asfalto in viale Marconi di notte, proteste per i forti rumori

Lavori in viale Marconi nella zona di Porta Nuova a Pescara per il rifacimento del manto stradale.

Come annunciato dall'amministrazione comunale, l'intervento per la posa del nuovo asfalto è iniziato ieri sera, lunedì 18 ottobre.

La scelta di operare nelle ore serali e notturne è dettata dall'idea di non arrecare problemi alla circolazione dei veicoli.

Però per chi vive lungo la strada avere rumori molesti a tarda sera non è di certo la situazione più confortevole come segnala un nostro lettore: «È impensabile approvare i lavori di rifacimento asfalto durante la notte in viale Marconi a Pescara. i rumori superano i 100 decibel! Alle 22.49 ho segnalato i forti rumori alle forze dell'ordine, mentre sto scrivendo sono le 23.33 e nessuno si è fatto vedere. Vergogna a chi ha autorizzato questo scempio. I miei 2 bambini piccoli non riescono a dormire e mia moglie va a lavoro alle 4 del mattino senza riuscire a dormire».