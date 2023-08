L'insegna di benvenuto in città, a Santa Filomena, è troppo bassa: "Non è un paese per alti"

Sceglie la via dell'ironia un nostro lettore, e affermando che "Non è un paese per alti" critica lo stato in cui si trova l'insegna di benvenuto a Pescara, lungo la Nazionale, a Santa Filomena. Ecco le sue parole: "L'amministrazione ci tiene a far sapere ai turisti che Pescara è stata Bandiera Blu nel lontano 2021. Montesilvano invece preferisce restare in incognito, con un cartello illeggibile".

Il problema, evidenzia l'uomo, sta proprio nella presenza del cartello che indica la Bandiera Blu, perché questo segnale stradale "è posto a circa 1,82 centimetri di altezza, costringendo tutti i cittadini e i turisti leggermente più alti della media a fare il limbo sul marciapiede per poter entrare in città. Sempre che qualche distratto non ci dia una capocciata finendo al pronto soccorso".