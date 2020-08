Giovane semina il panico a Santa Teresa di Spoltore, i cittadini: “Non ne possiamo più”

Il giovane nigeriano che già nelle scorse settimane aveva seminato il panico a Santa Teresa di Spoltore è tornato, dopo il ricovero coatto, a bivaccare nel parco della zona, dove “continua a vegetare di giorno e di notte, mentre il condominio Nora è diventato un bagno pubblico. Non ne possiamo più”.

Questo grido di dolore, rilanciato dal quotidiano on line Spoltore Notizie, viene da cittadini e residenti che sono ormai esasperati dalla situazione. L’uomo, come sottolineato ancora da Spoltore Notizie, non sarebbe pienamente in salute e, di conseguenza, necessiterebbe di un aiuto concreto, magari con la sistemazione in una struttura attrezzata a gestire casi simili. Si resta, pertanto, in attesa che chi di dovere intervenga quanto prima.