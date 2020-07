Fontana distrutta sulla strada parco, un lettore: "Era recuperabile"

In merito alla fontana distrutta oggi (25 luglio) dal sindaco Carlo Masci sulla strada parco, un lettore ci scrive per esprimere la sua opinione, sostenendo che in realtà il monumento "era recuperabile".

Queste le parole del cittadino: "Ok, ottimo spot per il sindaco distruggere la fontana per le ragioni che sappiamo. Ma quello che mi domando è: non sarebbe stato meglio smontare la fontana e ricollocarla in migliaia di altri posti che a Pescara non mancano? È stata pagata con soldi pubblici, soldi nostri, non mi sembra giusto e sensato né tantomeno legale".