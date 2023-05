Un cittadino: "Colata di fluidi maleodoranti sul lungomare per svuotare i bidoni". La risposta dell'assessore Del Trecco

Un nostro lettore ci ha inviato una foto su un presunto disservizio nella raccolta dei rifiuti lungo la riviera nord di Pescara, affermando che "questa è la scena che si presenta ogni mattina a tutti i turisti e i bagnanti che percorrono il tratto di marciapiede lato mare. Oltre alla scarsa cura da parte dei gestori degli stabilimenti balneari nel depositare i loro rifiuti, sempre molto abbondanti, la cosa grave è che tutte le mattine i camion di Ambiente Spa salgono sui marciapiedi e trasferiscono fino al camion tutto ciò che è contenuto nei bidoni. Tale manovra genera una colata di fluidi maleodoranti e piccoli residui di vetro, alimenti etc.".

Il cittadino evidenzia inoltre che, "passando anche a distanza di ore da tale operazione, l’odore nauseabondo è incredibile, perché il suolo, realizzato con materiale poroso, assorbe tutti questi liquidi e ne rilascia l’odore, anche favorito dal sole. La cosa si ripete in quasi tutti gli stabilimenti balneari. Ho già segnalato questa cosa più volte, ma con scarsi risultati: spero che stavolta vada meglio".

L'assessore comunale all'ambiente, Isabella Del Trecco, interpellata da IlPescara.it precisa che "la stagione balneare comincerà dal 1° giugno perché fino a pochi giorni fa abbiamo dovuto fare i conti con il maltempo, che è durato più di un mese. I balneatori erano pronti per partire il 15 maggio, ma avete visto tutti cosa è successo, tant'è che abbiamo ritirato tonnellate e tonnellate di roba che si era accumulata con la pioggia. Addirittura i nostri operatori hanno dovuto rimuovere anche i tronchi degli alberi. Voglio ricordare che fino a tre anni fa sulla riviera non si poteva passare perché era tutto sporco, con il liquido a terra, mentre adesso con le isole ecologiche interne non c'è più nulla".

Per quanto riguarda la denuncia effettuata dal nostro lettore, Del Trecco puntualizza che "stiamo appunto parlando di un'area interna, non del marciapiede, e lì non spetta a noi intervenire: probabilmente stavano lavando i bidoni, e comunque, se il contenitore è fatto bene, non perde alcun liquido. Non solo: di recente noi abbiamo anche fornito nuovi bidoni. Inoltre tutti gli operatori sono in grado di intervenire immediatamente per la pulizia qualora si accorgano che qualcosa si è sporcato. Poi mi chiedo una cosa: se i mezzi non possono salire sul marciapiede, Ambiente dove dovrebbe raccogliere i rifiuti? Noi abbiamo lavorato in sinergia, stiamo parlando di un'area interna, se il camion non passa lì dove può passare? Tutti stanno apprezzando il nostro lavoro: finalmente c'è decoro, i cattivi odori sono scomparsi, e chi viola le regole viene e verrà sanzionato".