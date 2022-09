Escrementi in via Roma davanti a un negozio, il messaggio rivolto al "cavaliere" maleducato [FOTO]

«Non sapevamo che in via Roma ci fossero i cavalli! Signor caravaliere la prossima volta pulisca la strada per favore! Noi con la nostra gru non ce la facciamo! Mille grazie».

Questo il simpatico messaggio con tanto di gru giocattolo di lato lasciato all'incivile proprietario di un cane che non ha raccolto gli escrementi davanti a un negozio in via Roma, in pieno centro a Pescara.

A segnalare la simpatica replica (presumiamo da parte dei titolari del vicino negozio) è una nostra lettrice. Il problema dei proprietari maleducati è ormai annoso e non si comprende il motivo per il quale non sempre vengano raccolte le deiezioni. Di certo i quattro zampe non c'entrano, la responsabilità è di coloro che li portano in giro. È bene anche ricordare come siano previste delle contravvenzioni per chi non raccoglie gli escrementi del proprio cane.