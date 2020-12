Degrado a Montesilvano, escrementi nel sottoscala di un'abitazione in via Rimini

Succede a Montesilvano, nel sottoscala di una palazzina popolare in via Rimini: escrementi di cui è ancora ignota la provenienza. Questo problema, presente da tempo, non viene risolto né dall'Ater, nonostante sia stata contattata in maniera frequente, né da altri enti.

I residenti non possono accedere nel sottoscala per questo motivo, dal momento che si creano rischi d'infezione oltre a cattivi odori dovuti al fatto che il luogo non viene mai igienizzato.

Anche il portone della palazzina favorisce questa situazione poiché, essendo rotto e mai riparato o cambiato nonostante le ripetute sollecitazioni, animali e persone estranee alla palazzina riescono a entrare all'interno a loro piacimento.