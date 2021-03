Erba alta e degrado nel parco dietro alla Prefettura, la protesta di un lettore [FOTO]

Il degrado sembra regnare sovrano nel parco che si trova dietro alla Prefettura di Pescara: segnaliamo in particolare la protesta di un nostro lettore, che ci ha inviato al riguardo anche alcune eloquenti fotografie. Dalle immagini si nota la presenza di erba alta che non viene tagliata da chissà quanto tempo.

"Non significa che, siccome i parchi sono chiusi, debbano e possano essere lasciati in un simile stato di abbandono", afferma il cittadino. "Questo giardino pubblico, in particolare, sembra una vera e propria savana. Urge un serio intervento di manutenzione".