Marciapiede invaso dalla vegetazione in via Tintoretto, la segnalazione di un residente

Continuano a susseguirsi le segnalazioni per l'erba alta e la vegetazione fuori controllo da diverse zone di Pescara.

L'ultima in ordine di tempo riguarda via Tintoretto, strada che collega via Raffaello a viale Bovio.

Un residente ci scrive per una formale richiesta di pulizia della strada.

«La vegetazione sta prendendo il sopravvento sui marciapiedi», scrive il cittadino, «mi rammarica farle notare che quando via Tintoretto era la comunicazione tra le due sedi della Regione Abruzzo tra via Raffaello e viale Bovio, la pulizia veniva eseguita con regolarità».