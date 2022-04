Erba invade un marciapiede in via del Circuito, la denuncia di un residente: pedoni costretti a scendere in strada

Impossibile proseguire sul marciapiede in via del Circuito: l'erba alta lo ricopre completamente costringendo i pedoni ad allargarsi e, subito dopo il tratto più largo, a scendere in strada in piena curva per poter passare. A denunciare la cattiva manutenzione del trattoa ridosso della rotonda di quello che è noto come il ponte di Capacchietti è un residente che parla di "cosa vergognosa".