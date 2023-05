"Erba alta ovunque, cimitero dei colli in stato di abbandono": la denuncia di Abruzzo Indipendente

L'associazione Abruzzo Indipendente si fa portavoce della denuncia di un cittadino riguardante il degrado che c'è nel cimitero vecchio di Pescara Colli. L'uomo, infatti, segnala "lo stato di abbandono" in cui versa la struttura comunale, con la presenza di "erba alta ovunque".

Si chiede, pertanto, a chi di dovere di intervenire il prima possibile, soprattutto per garantire lo sfalcio del verde che in questo periodo si renderebbe quanto mai necessario, anche nel rispetto di chi si reca in quel luogo per piangere i propri cari.