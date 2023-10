Edicola dismessa in viale Marconi: "Da tempo è lì, non è quasi possibile passare sul marciapiede"

Dopo aver già segnalato la questione a marzo, un lettore torna a parlare dell'edicola dismessa da tempo e adiacente all'ingresso dell'Arta in viale Marconi "dove non è quasi possibile passare in quanto il marciapiede è ostruito dalla presenza del manufatto. Inoltre, dietro a questa specie di "monumento", ci sono rifiuti e odori che lascio immaginare. Inviterei il signor sindaco a farsi un selfie visto che lui è molto amante dei social".

Poiché questa edicola non è più "funzionante", il cittadino non vede il motivo di lasciarla ancora in quel punto a ostruire il transito dei pedoni e si chiede, pertanto, perché il Comune non intervenga: "Confido che si prenda coscienza che un'edicola dismessa da anni occupa un marciapiede dove, per poter passare, bisogna occupare la corsia della quasi autostrada di viale Marconi. È un pericolo", conclude l'uomo.