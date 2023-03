Edicola dismessa in viale Marconi: "Occupa lo spazio riservato ai pedoni, perché non rimuoverla?"

Un lettore ci scrive per fare presente, sia alla nostra redazione sia all'ufficio del Comune competente in merito, "l'anomalia di un'edicola in viale Marconi che, pur avendo l'attività ormai dismessa, continua a occupare quasi per intero lo spazio riservato ai pedoni, di fianco all'ingresso dell'Arta". Secondo il cittadino, infatti, questo manufatto andrebbe rimosso perché, allo stato attuale, non fa altro che ostacolare il passeggio delle persone.

"Ripeto - ribadisce l'uomo - questa edicola non è più "funzionante", e quindi non vedo il motivo di lasciarla ancora in quel punto a ostruire il passaggio dei pedoni: perché l'assessore all'urbanistica non interviene? Oppure potrebbe pensarci il nostro sindaco, sempre attento e presente sui social".