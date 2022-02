Dossi in via Celommi: "Sono in corso di sistemazione, pericolosi e non segnalati"

In via Pasquale Celommi sono in corso i lavori per l'installazione di alcuni dossi. Ed è polemica tra i cittadini. Un utente fa notare che questi rallentatori stradali "sono ancora sprovvisti di segnaletica e ciò sta causando, in particolar modo per quello costruito all'ingresso da via Nazionale Adriatica, diversi problemi (danni ai paraurti) alle auto che arrivano in velocità, con il limite che è di 30 km orari. Bisogna dunque prestare molta attenzione".

Un altro cittadino evidenzia invece che potrebbero crearsi problemi "per le ambulanze ed i mezzi di soccorso in transito, come ad esempio quelli dei vigili del fuoco. Prima o poi qualche macchina con la carrozzeria bassa ci lascerà il sottoscocca. È una rampa fatta totalmente male. Il Comune ne deve rispondere. Questo è un vero e proprio dosso killer".