Divelta parte della recinzione dell'ex draga vicino al ponte Flaiano [FOTO]

Degrado urbano vicino al ponte Flaiano, più precisamente dove si trova l'ex draga: come ci segnala infatti un lettore, parte della recinzione è stata completamente buttata a terra costituendo un possibile pericolo: "Speriamo che chi di dovere vada a sistemare la situazione", auspica l'uomo. L'ex draga, come noto, si trova sul lungofiume, in via Valle Roveto, ed è già da tempo al centro di polemiche per il drammatico stato in cui versa. Più volte i cittadini hanno denunciato che in quell'area fosse stato realizzato un rifugio per sbandati e senzatetto.

In passato non sono mancati inoltre gli episodi di cronaca nera, come il rinvenimento del cadavere di una donna (una polacca di 56 anni) nel tardo pomeriggio del 18 dicembre 2019. A lanciare l'allarme ad un passante era stato un altro individuo che frequentava i locali abbandonati della struttura, ormai ridotta a una carcassa cadente, dove solitamente si rifugiano disperati e senzatetto nonostante gli ingressi siano stati più volte murati.

La 56enne era stata ritrovata in una pozza di sangue con un trauma cranico-facciale. Tutti questi elementi concorrono a far sì che si renda necessario il prima possibile un intervento concreto da parte delle istituzioni per risolvere, una volta per tutte, una questione decisamente seria e che non può più essere sottovalutata.