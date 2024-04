La richiesta di un cittadino: "Servono nuovi centri per la distribuzione delle buste per la raccolta differenziata"

Un nostro lettore ci ha scritto per lanciare un appello relativo alle buste per il conferimento della raccolta differenziata. Secondo il cittadino ci sarebbero problemi nella distribuzione delle buste attualmente reperibili nel solo punto di via Raiale nella sede di Ambiente Spa:

"Gentile il Pescara, mi rivolgo a voi per sollevare un problema critico che sta affliggendo i residenti di Pescara in relazione alla gestione della raccolta differenziata. Come cittadino di Pescara, desidero portare alla Sua attenzione la grave difficoltà nella distribuzione delle buste per la raccolta differenziata. Attualmente, l'unico centro di distribuzione disponibile per le buste destinate alla raccolta di plastica, carta e residuo secco si trova in via Raiale, in una zona periferica della città, distante dalla maggior parte delle abitazioni. Questa situazione presenta un serio problema per i cittadini che non dispongono di un mezzo di trasporto proprio. Coloro che si trovano in questa condizione, tra cui anziani e persone con difficoltà di mobilità, si trovano ora di fronte a un ostacolo insormontabile per adempiere ai propri doveri di cittadini responsabili.

La distanza e l'accessibilità del punto di distribuzione in via Raiale rendono estremamente difficile, se non impossibile, il ritiro delle buste necessarie per la corretta separazione dei rifiuti. In passato, erano disponibili altri centri di distribuzione che hanno purtroppo chiuso i battenti. La riapertura di questi punti di distribuzione sarebbe fondamentale per garantire una distribuzione equa e accessibile delle buste per la raccolta differenziata a tutti i cittadini, senza discriminazioni legate alla posizione geografica o alla disponibilità di mezzi di trasporto. È importante sottolineare che ho già inviato una email sia ad Ambiente Spa che al Comune di Pescara per denunciare questa situazione, ma non ho ricevuto alcuna risposta da nessuno dei due enti. Chiedo, pertanto, che il Comune di Pescara prenda seriamente in considerazione la riapertura di questi centri di distribuzione per risolvere questa grave problematica e garantire un servizio equo e efficiente per tutti i cittadini. Spero che il vostro giornale possa sensibilizzare l'opinione pubblica su questa questione critica e spingere le autorità competenti a intervenire prontamente per trovare una soluzione. Resto a disposizione per ulteriori informazioni e ringrazio anticipatamente per l'attenzione dedicata a questo importante problema."

Il presidente di Ambiente Spa Ricardo Chiavaroli, da noi raggiunto, ha spiegato che attualmente non vi sono date precise per l'apertura di altri punti di distribuzione, ma che si sta valutando anche questa possibilità. Chiaravoli però evidenzia e sottolinea come in fase di consegna dei mastelli ai cittadini siano state consegnate buste per un anno, e dunque chi ha finito la fornitura ha comunque la possibilità di poter reperire il materiale recandosi nella sede di via Raiale o provvedendo autonomamente.