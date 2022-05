"Degrado crescente davanti all'istituto Ravasco", la denuncia di un lettore [FOTO]

Un lettore ha scritto alla nostra redazione per segnalare "con grande dispiacere" che "ogni giorno, nell'accompagnare i bambini al meraviglioso istituto Ravasco di viale Bovio, ci si trova di fronte a un degrado crescente. Infatti, oltre a dover fare un continuo slalom tra le auto in folle corsa o in coda lungo il viale, bisogna stare attenti a immondizia di ogni genere sulle strade che costeggiano l'istituto, senza contare le solite deiezioni canine disseminate ovunque e, da qualche tempo a questa parte, anche i miasmi fognari provenienti dal tombino che è situato all'angolo con la farmacia".

Il risultato, aggiunge il cittadino, "può essere addirittura peggiore se si prova ad andare in bici in quanto, non esistendo piste ciclabili, oltre al pericolo auto bisogna guardarsi bene dal manto stradale, completamente dissestato. Insomma, la politica non può ricordarsi dello storico istituto Ravasco soltanto quando rischia di chiudere per mancanza di iscritti, ma dovrebbe preventivamente creare condizioni di attrattività che consistono anche nella cura delle aree adiacenti di competenza comunale, frequentate prevalentemente da bambini e famiglie".