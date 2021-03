La denuncia di un lettore: "Degrado in via delle Caserme, bivacchi e tossicodipendenti che consumano droga in pieno giorno"

Un nostro lettore ci ha segnalato una situazione di degrado e scarso decoro pubblico in via delle Caserme 66:

Un materasso usato come bivacco blocca il passaggio a disabili da settimane sul lungofiume, zona parcheggio per il centro storico di Pescara, con tossicodipendenti che consumano sostanze in pieno giorno davanti ai passanti incluso bambini