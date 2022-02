Degrado e tossicodipendenti che si bucano in pieno giorno lungo la pista ciclabile, la protesta di un residente [FOTO]

Tossicodipendenti che si bucano a qualsiasi ora del giorno.

Questo quanto accade sulla pista ciclabile del lungofiume nella zona di via Aterno a Pescara.

A denunciare questa situazione di degrado è un nostro lettore che documenta quanto dice con tanto di foto.

«Vorrei segnalare episodi che accadono quotidianamente nei pressi della pista ciclabile dietro l'istituto don orione di via Aterno», scrive il cittadino, «mi capita spesso di passare con la bici insieme a mio figlio e spesse volte, per non dire sempre, mi incontro con tossicodipendenti semi nudi per iniettarsi siringhe di droga come se niente fosse in tutte le ore del giorno. Spero che di di dovere prenda provvedimenti».