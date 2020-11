Strada dissestata in via Luca da Penne, la segnalazione di una nostra lettrice [FOTO]

Una cittadina ci ha scritto per segnalarci uno stato di degrado a Porta Nuova, per la precisione in via Luca da Penne, spiegando che, nel tratto che va da piazza Grue verso via Vespucci, la carreggiata è fortemente dissestata, con l'asfalto spaccato in più punti.

Ciò, ovviamente, determina una situazione di pericolo, e il manto stradale avrebbe seriamente bisogno di essere rifatto. La nostra lettrice chiede dunque che chi di dovere intervenga il prima possibile per ripristinare una minima condizione di sicurezza.